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Пензенцы могут выбрать лучшего народного предпринимателя

2 декабря в 17:40 192 просмотра

В Пензе запущено онлайн-голосование (18+) за звание лучшего народного предпринимателя регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех», которая пройдет 4 декабря в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+).

За звание лучшего в этой номинации борются индивидуальные предприниматели Марина Мажарова, Алексей Суркин, Екатерина Скобелина, Петр Моисеев, Дмитрий Банчуков, Ольга Воронцова, Татьяна Неверова, Илья Анфиногенов компания «Архимед Плюс», Максим Репин Компания «Средневолжская мебельная фабрика», Екатерина Дятлова образовательный центр «Лингва», Александр Артамонов компания «Диад», Гилфан Аджигитов ООО «Торговый дом «Кувака», Ильяс Алтынбаев и Виталий Уланов производственный кооператив «ПластДекор», Наиль Мянзелин производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Неверкинский лимонад», Руслан Баткаев ГКФХ, Тамара Макеева компания «Возрождение», Владимир Антонов КФХ «Антоново».

Каждому участнику присвоен порядковый номер, отдать свой голос можно, отправив SMS-сообщение на номер 5522 (услуга — платная, подробнее — на сайте конкурса Мнения принимаются до 12 часов 30 минут 4 декабря.

Помимо этого, в этот день станут известны имена лучших предпринимателей по номинациям «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ». Победители смогут представить свои проекты на федеральном этапе конкурса в Москве.

Напомним, форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдет в Пензе 4 декабря в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Его участников ждут лекции, мастер-классы, дискуссии на актуальные для бизнесменов темы. Участие в мероприятиях — бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/

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