В Пензе выберут лучший молодежный проект среди предпринимателей

4 декабря в Пензе пройдет региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Молодые предприниматели представят свои проекты и смогут доказать, что они лучшие в номинации имени Сергея Выходцева.

Как отмечают организаторы, на звание лучших претендуют креативные проекты с новыми идеями, которые могут быть успешно реализованы, независимо от опыта и величины начального капитала. В данной номинации участвуют пензенцы до 35 лет.

Номинация «Лучший молодежный проект» названа в честь Сергея Выходцева, внесшего большой вклад в развитие бизнеса России. Он создал бренды Invite, «Быстров», Velle, являлся организатором Международной молодежной премии в области предпринимательства и соонователем российского отделения «Организации предпринимателей». Бизнесмен ушел из жизни летом 2016 года.

Сергей Выходцев говорил, что «Бизнес-Успех» — это премия, дающая конкретную ценность: происходит единение людей и идей. Он верил, что все невозможное — возможно.

Напомним, конкурс пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова . Помимо номинации «Лучший молодежный проект», представлены «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ», а также «Народный предприниматель».

Участие в мероприятиях форума является бесплатным, нужна предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте.