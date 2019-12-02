В Пензе выберут лучший молодежный проект среди предпринимателей

Как отмечают организаторы, на звание лучших претендуют креативные проекты с новыми идеями, которые могут быть успешно реализованы, независимо от опыта и величины начального капитала. В данной номинации участвуют пензенцы до 35 лет.
Номинация «Лучший молодежный проект» названа в честь Сергея Выходцева, внесшего большой вклад в развитие бизнеса России. Он создал бренды Invite, «Быстров», Velle, являлся организатором Международной молодежной премии в области предпринимательства и соонователем российского отделения «Организации предпринимателей». Бизнесмен ушел из жизни летом 2016 года.
Сергей Выходцев говорил, что «Бизнес-Успех» — это премия, дающая конкретную ценность: происходит единение людей и идей. Он верил, что все невозможное — возможно.
Напомним, конкурс пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+) в областной библиотеке имени
Участие в мероприятиях форума является бесплатным, нужна предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте.