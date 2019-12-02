Центробанк поднял курсы доллара и евро

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,0817 руб. до 64,4097 руб., курс евро — с 70,5475 руб. до 70,9730 руб.
Золото будет стоить 3 018,22 рублей за грамм, серебро — 35,13, платина — 1 853,38, палладий — 3 812,38.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 декабря.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,0817 руб. до 64,4097 руб., курс евро — с 70,5475 руб. до 70,9730 руб.
Золото будет стоить 3 018,22 рублей за грамм, серебро — 35,13, платина — 1 853,38, палладий — 3 812,38.
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