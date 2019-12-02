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Пензенский минпром призывает водителей быть предельно осторожными

2 декабря в 16:43 84 просмотра

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области обратилось к перевозчикам и автолюбителям. Ведомство просит быть предельно внимательными на дороге.

В пресс-службе министерства напомнили, что 1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус слетел с моста. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 с различными травмами находятся в больницах.

«Безопасность людей — это самая главная задача. Просим неукоснительно соблюдать все требования по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и действующее законодательство. Уделите особое внимание техническому состоянию автотранспортных средств. Также просьба провести с водительским составом дополнительный инструктаж», — обратились сотрудники ведомства к представителям компаний-перевозчиков региона.

Кроме того, пензенским водителям советуют соблюдать правила дорожного движения.

«Манера вождения в зимний период отличается от летнего. Необходимо снизить скорость и учесть, что тормозной путь в холодное время года длиннее. Воздержитесь от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Будьте предельно осторожны при пересечении пешеходных переходов», — напомнили в пресс-службе.

Также жителей Пензенской области призывают не оставаться равнодушными, если они заметят нетрезвого водителя или какие-либо нарушения со стороны автолюбителей. Сообщить об этом можно в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02. Позвонив, необходимо назвать марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

Ранее губернатор Иван Белозерцев поручил усилить проверки перевозчиков в Пензенской области после трагедии в Забайкалье.


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