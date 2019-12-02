Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»

Приближение праздника для маркетологов — повод привлечь новых клиентов. В декабре абсолютное большинство компаний запускают праздничные акции, предоставляя потенциальным клиентам хорошие скидки. Крупнейший застройщик Пензенской области не стал ограничиваться одной акцией.

«Подарок к Новому году должен был особенным и полезным. Мы долго думали, чем порадовать потенциальных новоселов: скидками? выгодными акциями? легкими условиями обмена или рассрочки? И решили: пусть клиенты сами выберут себе подарок. Самые выгодные предложения мы сложили в одну программу выгод. Оставалось лишь придумать ей название. Мы искали слово, которое бы объединяло яркость — ведь такого застройщики Пензы еще не предлагали, многообразие выбора и пользу. Игра в слова вывела нашу команду к названию яркого, вкусного и одновременно полезного салата «Винегрет», — рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

В программе выгод от «Территории жизни» четыре вкусных и полезных ингредиента. Выгоду некоторых из них пензенцы уже имели возможность оценить.

Ингредиент № 1. «ПЛАТИМ ИПОТЕКУ ЗА ВАС» — акция, сделавшая счастливыми десятки семей в Пензе. Суть предложения проста: вы покупаете квартиру в ипотеку, а застройщик компенсирует вам до 50% суммы ежемесячного платежа.

Ингредиент № 2 — ОБМЕН КВАРТИР НА РАЗ-ДВА-ТРИ! Стоимость вашей квартиры идет в счет оплаты стоимости новой в ЖК «Арбековская застава». Денежный взнос должен быть не менее 15% от стоимости нового жилья. Подробности легкого обмена на сайте обменквартирпенза.рф.

Ингредиент № 3 — «НЕ ПЛАТИ, ПОКА НЕ ПОЛУЧИШЬ КЛЮЧИ» (#smartрассрочка). В акции участвуют дома категории smart+, которые ГК «Территория жизни» возводит с применением эскроу-счетов. 10% от стоимости квартиры вы платите при заключении сделки, еще 10% через 3−6 месяцев после этого, а остальные 80% - по завершении строительства дома!

Ингредиент № 4 — «СКИДКА НА ОПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ». ГК «Территория жизни» готова снизить стоимость каждого квадратного метра вашей будущей квартиры на 1000 рублей, при условии, что в сделке не участвуют ипотечные или кредитные средства, а также средства специализированных сертификатов на приобретение жилья.

Продегустируйте первыми программу вкусных выгод от «Территории жизни». Подробнее об условиях участия в программе на сайте арбековскаязастава.рф и по телефону + 7 (8412) 203−000. А лучше приходите в офис продаж ГК «Территория жизни», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7 с 9:00 до 21:00.