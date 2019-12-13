«Зимняя сказка». Пензячка рассказала о Якутске

Руководитель пензенской некоммерческой организации «ПензаХобби» Людмила Тимакова побывала в Якутске с тренинговой программой. Женщина смогла принять участие в масштабном фестивале «Зима начинается с Якутии» и поделилась впечатлениями о городе, местных жителях и кухне.

За время, которое Людмила Тимакова провела на севере, она успела побывать в нескольких значимых местах и на масштабных мероприятиях. Пензячка поделилась впечатлениями о всероссийском фестивале «Зима начинается с Якутии». Именно он дает старт празднованию Нового года.

«На фестиваль приезжает Дед Мороз из Великого Устюга. Якутский Дед Мороз Чысхаан передает ему огонь для зажжения первой елки в России, которая как раз находится в Якутске. После того, как они сделают это, в Якутии загорается вся праздничная иллюминация и все елки. Далее Дед Мороз отправляется с этим огнем по всей стране зажигать остальные хвойные красавицы, а якуты устраивают спортивные состязания в честь наступающего праздника», — пояснила пензячка.

В рамках фестиваля состоялось гастрономическое мероприятие «Вкус Якутии». Она отметила, что это — рай для гурманов.

«Мы попробовали многие традиционные кушанья. Вся пища — экологически чистая. Особенно впечатлили безумно вкусные блюда. Это просто невозможно описать словами, нужно пробовать и восторгаться», — поделилась пензячка.

Особенно Людмила Тимакова отметила музыкальную и танцевальную культуру якутов, а также их традиционные наряды.

«Это невероятная магия. Музыка вводит в медитативное состояние. А танцы — как особенный вид искусства, повторяют движения всех живых существ. Они прекрасны, я смотрела на танцоров с замиранием сердца», — сказала пензячка.

Женщина настолько сильно восхитилась Якутском, что с удовольствием вернулась бы туда снова. Она отметила, что буквально «заразилась синдромом севера».

«Север иногда заставляет уехавших отсюда возвращаться. Особенно тех, кто привык за долгую жизнь к другим отношениям людей, чем на материке (так называют тут другую часть страны). Якутией заболевают навсегда. Неважно, на сколько ты приехал: на четыре дня или на всю жизнь. Больше всего нас поразили люди. Это самые настоящие алмазы! Они — без лишнего пафоса и любящие гостей. Северяне — очень дружный народ, это и понятно — без дружбы в таком суровом климате не выжить. Они очень хотят открыть волшебную, сказочную Якутию стране и миру», — поделилась женщина.

По итогам поездки Людмила Тимакова пригласила в Пензу якутскую блогершу. Она пообещала приехать в Сурский край на фестиваль творчества и рукоделия «Канитель».

«Мы настроены на долгое сотрудничество», — подытожила пензячка.

Напомним, некоммерческая организация «ПензаХобби» получила 11 млн рублей на реализацию проекта «Капля солнца» шагает по стране", создание видеокурса по керамике для инвалидов, стажировочную программу для представителей НКО и других социально важных инициатив