«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Закрытие кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
Объем соцвыплат пациентам пензенских диализных центров достиг 10,7 млн руб
В Пензе прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов
Многодетные семьи Пензенской области получат специальные удостоверения
Пензенцы благоустроили территорию возле дома XIX века на улице Чкалова
Пензенский минпром призывает водителей быть предельно осторожными
В Пензе готовятся к региональному этапу конкурса «Поиск. Находки. Открытия»
Новые машины пензенских соцслужб выйдут на маршрут до конца недели
Проблему с водой в ЗиФе намерены решить с помощью федеральной программы
Губернатор призвал убрать заброшенные автомобили с улиц
Белозерцев предложил организовать просмотр и обсуждение школьниками советских фильмов

Житель Спасска жалуется на сквозную яму возле колодца. ФОТО

3 декабря в 06:08 162 просмотра

Житель города Спасска Пензенской области обратился в редакцию информагентства с жалобой на опасный тротуар в центре населенного пункта.

По словам горожанина, недавно был установлен люк на канализационный колодец возле дома № 52 по ул. Ленина города Спасска, которого не было на протяжении многих лет. Однако жителям по-прежнему может грозить опасность.

«Он был установлен после многочисленных публикаций жителей Спасска в местных группах в социальных сетях. Возле бетонного кольца, покрывающего данный канализационный колодец, имеется сквозная яма, ведущая внутрь этого колодца. И эта яма расположена на обочине федеральной трассы недалеко от пешеходного перехода. На прошлой неделе в эту яму провалился ребенок, взрослые оказали ему помощь и достали. Ребенок отделался сильным испугом, синяками и царапинами. А что будет в следующий раз?

Кроме того, центральный тротуар, проходящий мимо этой злосчастной канализационной ямы, сильно разрушен, имеется существенная выбоина с выступающими металлическими прутьями. Под тротуаром в этом месте проходит водосточный желоб, перекрытие которого пришло в негодность. Поэтому на тротуаре — не обычная яма, а дыра в перекрытии водосточного желоба, которое в любой момент может обвалиться и привести к печальным последствиям. Прошу срочно принять меры», — написал мужчина в «Жалобной книге».

«Пенза-Пресс» направило официальный запрос в администрацию района, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу». На каждое обращение будет дан официальный ответ.

Фотография: Фото автора жалобы

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...