Житель Спасска жалуется на сквозную яму возле колодца. ФОТО

По словам горожанина, недавно был установлен люк на канализационный колодец возле дома № 52 по ул. Ленина города Спасска, которого не было на протяжении многих лет. Однако жителям по-прежнему может грозить опасность.

«Он был установлен после многочисленных публикаций жителей Спасска в местных группах в социальных сетях. Возле бетонного кольца, покрывающего данный канализационный колодец, имеется сквозная яма, ведущая внутрь этого колодца. И эта яма расположена на обочине федеральной трассы недалеко от пешеходного перехода. На прошлой неделе в эту яму провалился ребенок, взрослые оказали ему помощь и достали. Ребенок отделался сильным испугом, синяками и царапинами. А что будет в следующий раз?

Кроме того, центральный тротуар, проходящий мимо этой злосчастной канализационной ямы, сильно разрушен, имеется существенная выбоина с выступающими металлическими прутьями. Под тротуаром в этом месте проходит водосточный желоб, перекрытие которого пришло в негодность. Поэтому на тротуаре — не обычная яма, а дыра в перекрытии водосточного желоба, которое в любой момент может обвалиться и привести к печальным последствиям. Прошу срочно принять меры», — написал мужчина в «Жалобной книге».

«Пенза-Пресс» направило официальный запрос в администрацию района, чтобы разобраться в ситуации. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу». На каждое обращение будет дан официальный ответ.