Работа фонда «Поручитель» в Пензенской области признана эффективной

На оперативном совещании в правительстве Пензенской области 2 декабря обсудили итоги работы фонда «Поручитель» за 2019 году.

За 11 месяцев АО «Поручитель» предоставил 49 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на 544 миллиона рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на 1204,33 миллиона рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Как доложил губернатору генеральный директор фонда Сергей Песков, объем выданных поручительств по сравнению с 2018 годом увеличился на 18%, как и объем привлеченных под поручительство кредитов. Портфель поручительств вырос на 25%.

Кроме того, до 5 миллионов рублей в 2019 году выросла максимальная сумма займа, которых выдано более чем на 223 миллиона рублей.

«Результаты действительно хорошие, движение вперед есть. Один из показателей эффективности работы «Поручителя» — это то, что процент невозврата кредитов практически сведен к нулю», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона также отметил, что главное — в полном объеме выполнить поставленные задачи и не снижать темпов в следующем году.