В Шемышейском районе три приятеля попались на краже казенного имущества

Установлено, что в середине октября приятели ночью возвращались домой через открытый стадион. Их внимание привлекли коробки со спортивным оборудованием. Это имущество передали местной администрации в качестве поощрения за высокие показатели сдачи норм ГТО.
«Увидев упаковки с травмобезопасными резиновыми плитками, молодые люди решили их похитить. Они взяли четыре резиновые плитки и унесли их со стадиона, чем причинили ущерб администрации района на сумму 8 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Впоследствии один из молодых людей вымостил этими плитками дорожку перед сараем около своего дома.
В результате злоумышленников нашли полицейские, их обвинили в краже, дело направили для рассмотрения в суд.
«В связи установлением факта безответственного отношения работников администрации к сохранности муниципального имущества и отсутствием мер реагирования на это со стороны органа следствия, прокурор района внес в адрес руководителя следственного органа требование об устранении нарушений», — добавили в пресс-службе.