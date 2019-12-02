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В Шемышейском районе три приятеля попались на краже казенного имущества

2 декабря в 17:57 196 просмотров

В Шемышейском районе Пензенской области в суд направили дело по факту кражи, совершенной группой людей. Под статью попали три парня, которым нет и 20 лет.

Установлено, что в середине октября приятели ночью возвращались домой через открытый стадион. Их внимание привлекли коробки со спортивным оборудованием. Это имущество передали местной администрации в качестве поощрения за высокие показатели сдачи норм ГТО.

«Увидев упаковки с травмобезопасными резиновыми плитками, молодые люди решили их похитить. Они взяли четыре резиновые плитки и унесли их со стадиона, чем причинили ущерб администрации района на сумму 8 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Впоследствии один из молодых людей вымостил этими плитками дорожку перед сараем около своего дома.

В результате злоумышленников нашли полицейские, их обвинили в краже, дело направили для рассмотрения в суд.

«В связи установлением факта безответственного отношения работников администрации к сохранности муниципального имущества и отсутствием мер реагирования на это со стороны органа следствия, прокурор района внес в адрес руководителя следственного органа требование об устранении нарушений», — добавили в пресс-службе.


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