В Засечном прошел турнир, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии (видео)

В селе Засечное Пензенской области прошел ежегодный турнир по теннису среди спортсменов-любителей, посвященный Дню ракетных войск и артиллерии. В 2019 году соревнования состоялись в 19-й раз.

Сергей Куличков увлекается теннисом уже 17 лет. Он — постоянный участник ежегодных турниров, посвященных Дню ракетных войск и артиллерии, ведь это и его праздник. Житель Пензы служил в армии, как раз в ракетных войсках, в середине 80-х годов прошлого века.

«Динамичная игра, в ней надо думать, двигаться, это и привлекает», — сказал он.

В турнире приняли участие порядка 60 человек — спортсмены-любители различных профессий и возрастов от 35 лет и старше. На корт вышел и губернатор Иван Белозерцев. По его мнению, в таких соревнованиях важна как раз не победа, а участие.

«Чем старше возраст, тем больше понимаешь, что надо беречь и сохранять здоровье. В молодости мы этого не понимаем и считаем, что нам хватит сил на 100 лет, но это не так. Для того, чтобы у человека было здоровье, нужно его беречь. Я за то, чтобы как можно больше жителей области занимались спортом», — отметил глава региона.

Теннисистов оценивали по трем основным категориям: «100-", «100+" и «110+" - по сумме возрастов каждого участника в паре. Также, впервые в 2019-м, в соревнованиях приняли участие женщины.

«Турнир проводится по смешанной системе. На первом этапе участники разбиваются на три группы, победитель каждой выходит в финал трех», — рассказал главный секретарь соревнований Александр Красовский.

Этот турнир стал шестым и последним соревнованием по теннису среди любителей в 2019 году. Следующее пройдет в рождественские праздники (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.