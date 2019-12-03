В Пензе подвели итоги всероссийского кинофестиваля «Мужская роль»

К специальным и конкурсным показам фильмов в рамках всероссийского кинофестиваля «Мужская роль» присоединились почти 6000 зрителей. В 2019 году он стал 12-м по счету и был приурочен к 130-летию Ивана Мозжухина — легенды мирового кинематографа.

В финальный день фестиваля назвали имена призеров, а также определили актера, который, по мнению профессионального жюри, наиболее удачно исполнил свою роль.

Самым юным актером за всю историю крупнейшего культурного события региона стал исполнитель главной роли в фильме «Солдатик» (6+). Его в Пензу привезла Виктория Фанасютина. Ей, режиссеру и сценаристу киножурнала «Ералаш» (0+), привычно работать с детьми. Маленького актера во время кастинга, который прошли около 400 ребятишек, она заметила сразу.

«Зацепило отношение к происходящему вокруг него, а не именно к фильму. Приходили невероятно талантливые дети, но потом они уставали, были в плохом настроении, ведь ребенок должен был наравне с взрослыми работать на площадке с утра до вечера», — сказала она.

В финальный день фестиваля среди ярких премьер года, которые показали в киноконцертном зале «Пенза», помимо «Солдатика», были картины «Одесса» (18+) режиссера Тодоровского, а также французский документальный фильм «Альбатрос. Выстоять в бурю» (0+). Картину представили автор Жером-Диаман Берже и журналист Патрик Каменка, внук создателя кинокомпании «Альбатрос», в которой работал Иван Мозжухин.

«Мы посмотрели вчера фильм «Бык» (16+) — очень сильный, жестокий. Он отражает общество, новое поколение. Конечно, очень интересно видеть новые таланты в России», — рассказал Патрик Каменка.

Церемония награждения началась со встречи с Народным артистом России Львом Прыгуновым, которому вручили главный приз фестиваля. «Король экрана» поблагодарил организаторов за теплый прием и исполнил антивоенную песню, которую в свое время с немецкого перевел его хороший приятель, поэт Иосиф Бродский.

«Современное кино рассчитано на молодое поколение, среди которого есть очень много интересных людей. Нам было тяжело выбрать зрелого артиста, а из представителей молодежи мы выбирали с удовольствием», — сказал художник театра и кино, член жюри из Москвы Сергей Февралев.

Приз за лучшую мужскую роль достался Леониду Ярмольнику, который сыграл в фильме «Одесса». Премию «Надежда» присудили Юрию Борисову за роль в картине «Бык». А создатель и актер фильма «Солдатик», который был показан вне конкурса кинофестиваля имени Мозжухина, получили специальный приз, сообщает телеканал «Экспресс».