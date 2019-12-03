Жительница Заречного стала лучшим режиссером «Театрального Приволжья» (видео)

Лучший режиссер Приволжского федерального округа живет в Пензенской области. Этого звания удостоена Наталья Кучишкина — руководитель театральной студии «Арлекин» из Заречного. Ее работу отметили на первом окружном фестивале «Театральное Приволжье». Он проводился по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

29 спектаклей из 14 регионов. Они стали финалистами первого фестиваля «Театральное Приволжье». В конкурсе участвовали только студенческие и школьные студии. Среди них — пензенская «Кириллица», которая представила постановку «Записки юного врача» (16+), и театральная студия «Арлекин» из Заречного со спектаклем «Проданный смех» (12+).

Победителей определяли народным голосованием в течение суток. Причем нельзя было голосовать за свой регион. Результаты озвучили в ходе прямой онлайн-трансляции с участниками фестиваля.

За спектакль «Проданный смех» режиссер-постановщик и, вместе с тем, руководитель зареченской студии «Арлекин» Наталья Кучишкина победила в номинации «Лучший режиссер». Правда, она не смогла присутствовать на оглашении результатов голосования по состоянию здоровья.

«Мы все желаем ей скорейшего выздоровления и уверены, что победа поспособствует этому, и она очень быстро поправится и вернется к нам», — сказала педагог театральной студии «Арлекин» Ольга Тришкина.

Итоги голосования озвучивали почти два часа. Призовые места среди спектаклей распределял по очереди каждый регион — сначала за студенческие спектакли, затем — за школьные. Пензенская область отдала предпочтение своим ближайшим соседям.

За пензенские спектакли проголосовали восемь регионов. В ходе оглашения результатов наша область несколько раз попадала в тройку лидеров. Однако в итоге не заняла призовых мест: школьная постановка студии «Арлекин» оказалась на пятой строчке, а спектакль «Кириллицы» — на четвертой.

«Понятно одно, что мы делаем замечательное дело и в Пензенской области очень хорошо развивается театральное движение. Молодые и талантливые люди встали еще на одну высокую ступеньку, они выросли в этом фестивале. Думаю, их следующие достижения будут еще выше», — отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Ребята вошли в пятерку лучших театральных коллективов Поволжья. Считаю, это очень серьезный результат», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля и победителей в номинациях состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде. Туда отправится и руководитель зареченской театральной студии «Арлекин» Наталья Кучишкина, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.