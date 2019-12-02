Пензенские поисковики провели акцию «Судьба солдата» (видео)

В преддверии дня неизвестного солдата, который отметят 3 декабря, пензенские поисковики провели акцию «Судьба солдата». В ее рамках уже несколько лет жители региона получают консультативную помощь. В итоге удалось вернуть имена не одному десятку бойцов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Юлия Агапова обратилась в приемную регионального поискового движения России, чтобы хоть что-то узнать о своем прадедушке Иване Скороходове, который пропал без вести в 1942-м году. Информации на военно-патриотических ресурсах — практически никакой, а родные хотят узнать, какой боевой путь прошел их неизвестный солдат.

«Знаю, что он служил в ветполку, они подбирали с поля боя лошадей, а о дальнейших его действиях ничего не известно. Конечно, хотелось бы знать место его захоронения, посетить. У нас очень большая семья», — рассказала она.

Судьбу своего дедушки вот уже десять лет пытается восстановить и Любовь Панферова. Ей в этом помогают опытные поисковики. Фотографий и фронтовых писем от красноармейца, который был призван на фронт в 45 лет, не сохранилось, зато среди бумаг есть особенно ценные для поисков.

Поисковикам удалось выяснить, что дедушка Любови Панферовой Егор Родионов был захоронен в Воронежской области. Теперь последняя точка в деле возвращения имени — нанесение его на плиту братской могилы.

Безвозмездную помощь в рамках проекта «Судьба солдата» жителям региона оказывают на протяжении четырех лет. Поисковики рассказывают, как правильно пользоваться базами данных и оформлять запросы в государственные архивы страны. Иногда, чтобы приступить к поискам, специалистам достаточно знать фамилию, имя и отчество красноармейца, но есть случаи, когда невозможно сразу обработать запрос.

«Если по документам боец пропал без вести, остается только надеяться на то, что когда-то поисковые отряды обнаружат место его захоронения и установят честное имя воина», — сказала председатель пензенского регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Подобные общественные приемные открываются также в День памяти и скорби 22 июня и 9 Мая. При этом желающих подать заявление на поиск погибшего или пропавшего без вести родственника ждут по четвергам в молодежном центре «Юность» на улице Литвинова. Ежегодно поисковики направляют в архив около трех десятков имен, чей боевой путь удалось восстановить, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.