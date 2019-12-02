Пензенцы благоустроили территорию возле дома XIX века на улице Чкалова (видео)

«Сохраняя прошлое, создаем будущее» — слоган, придуманный к 350-летию Пензы, не теряет актуальности. Дом деревянной постройки XIX века, расположенный на улице Чкалова, разрушается на глазах и давно превратился в место складирования мусора. Объект культурного наследия находится на балансе правления муниципального имущества. Перед ведомством стоит задача сохранить памятник истории.

Благоустраивая территорию возле дома № 56 по улице Чкалова, волонтеры приглашали присоединиться к ним прохожих. Между тем, некоторые из местных жителей не ждали приглашений и сами предлагали свою помощь.

«Очень переживаем за этот дом, он дважды горел. В 2018 году видели здесь людей, которые продавали запрещенные вещества», — рассказала жительница Пензы Мария Айкашева.

Несколько лет назад дом покинули последние жители, и здание стало местом складирования мусора. Позже объект культурного наследия, находящийся под охраной государства, лишился кровли. Волонтеры говорят, что она пригодилась жителям другого дома, в котором произошел пожар. Собственник здания, городское управление муниципального имущества, узнал об этом только от съемочной группы телеканала «Экспресс».

«К сожалению, мне было не неизвестно о том, что материал с крыш использовался для сгоревшего дома. Ничего не могу об этом сказать, но, в любом случае, будет предусмотрена работа по восстановлению крыши в целях недопущения дальнейшего разрушения», — сказала начальник управления муниципального имущества Пензы Ирина Кочеткова.

«Важно восстановить кровлю, потому что если дом так простоит одну-две зимы, то его потом будет практически нереально восстановить», — рассказал активист проекта «Том Сойер Фест» Михаил Кириков.

В областном комитете по охране памятников истории и культуры обещали выяснить, как с охраняемого объекта могли демонтировать крышу, а касательно рисков разрушения дома в ведомстве придерживаются иной точки зрения.

«Это памятник архитектуры XIX века. В то время были очень прочные деревянные конструкции. У нас есть объекты, которые стоят достаточно долгое время без реконструкции. Думаю, что работы по консервации как раз его и сохранят», — сказала председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

В любом случае, до начала реставрационных работ еще далеко. Сначала нужно заказать проектно-сметную документацию и найти подрядчика. Дело усложняется тем, что работы по восстановлению памятника архитектуры может выполнять только организация с соответствующей лицензией. В свою очередь, некоторые меры по консервации объекта уже предприняты — мусор вывезен, а вход в помещение и окна заколочены досками, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.