Многодетные семьи Пензенской области получат специальные удостоверения (видео)

В Пензе многодетным семьям выдадут специальный документ, который позволит им пользоваться льготами, в том числе — при организации досуга детей. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

В Пензенской области действует около 30 видов мер социальной поддержки семей с детьми, из них 13 — федеральных и 15 — региональных. Они предоставляются 40 льготным категориям в соответствии с критериями нуждаемости. Предусмотрены выплаты и для многодетных семей. На сегодняшний день их в регионе — около 9000.

«На их финансирование ежегодно направляется около двух миллиардов рублей. В настоящее время, благодаря государственным, региональным и социальным программам, соцпомощь в виде пособий, компенсаций и иных выплат начинает оказываться с периода беременности женщины, продолжается по рождении детей и сопровождается в период их развития, ухода, вплоть то совершеннолетия», — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания предложил расширить возможности многодетных семей. В частности, ввести специальные удостоверения. Так, по мнению главы региона, данная категория граждан будет знать о своих льготах и правах. Кроме того, с таким документом они могли бы бесплатно или со скидкой посещать, к примеру, музеи или спортсооружения.

«Можно и нужно прописать это в законе. Задача — поддерживать многодетные семьи, особенно те, которые в этом нуждаются, а их много. Конечно, есть обеспеченные, они не придут за льготой, но должны знать, что могут ею воспользоваться», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил детально проработать этот вопрос и вручить соответствующие удостоверения до февраля 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.