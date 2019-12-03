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В Пензе прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов (видео)

2 декабря в 23:29 150 просмотров

3 декабря — Международный день инвалидов. В Пензе в преддверии этого праздник состоялось торжественное собрание в библиотеке имени Лермонтова.

Там слова благодарности звучали в адрес представителей общественных организаций, которые объединяют людей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее отличившимся вручили почетные грамоты и подарки. К собравшимся обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Такие люди, как вы, имеют более глубокий осмысленный взгляд на мир. Мы знаем, как вы щедро делитесь своим опытом, рады, когда видите, что он востребован. Мы учимся у вас мужеству и терпению, оптимизму и милосердию. Восхищаемся вашей стойкостью и человеколюбием", — сказал глава региона.

В Пензенской области активно реализуют меры поддержки, направленные на адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Более 1200 работодателей предоставили рабочие места для инвалидов, свыше 1600 человек ежегодно получают реабилитационную помощь. Особое внимание в этом деле уделяют социально-бытовой адаптации малоподвижных граждан, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканал.


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