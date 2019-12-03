Пензенский «Дизелист» растерял преимущество в две шайбы и проиграл АК59

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» не смог одержать победу в гостевом матче против АК59 в рамках регулярного чемпионата НМХЛ.

Счет в игре на шестой минуте открыли игроки «желто-синих». Ворота Александра Харламова распечатал Анатолий Зимин, отреагировавший на пас Семена Ефремова. После этого пермская команда перешла в наступление, но сравнять счет до перерыва не смогла.

В начале второй двадцатиминутки «Дизелист» удвоил преимущество силами Егора Кирина и Глеба Булычева. Хоккеисты воспользовались численным преимуществом после удаления Владислава Романова за задержку соперника.

А затем везти начало АК59. За опасную игру высоко поднятой клюшкой с площадки ушел Роман Авдюшин, и Владислав Ширяев с паса Юрия Неганова отыграл одну шайбу — 1:2. В начале третьего периода хозяева площадки сравняли счет, вновь реализовав большинство. На этот раз Юрий Неганов сделал точный пас Данилу Мокрушину.

За десять минут до конца поединка у подопечных Алексея Медведева был отличный шанс вновь вырваться вперед — за подножку был удален Владислав Романов и рефери назначил буллит. Однако Никита Емельянов не смог удачно выполнить штрафной бросок.

Выявлять победителя пришлось в дополнительное время. Пермякам хватило трех минут, чтобы поставить точку в поединке. Победную шайбу забросил Данил Мокрушин.

Взять реванш пензенцы попытаются уже 3 декабря в 17 часов (0+).