На пр. Победы странная женщина бросалась на автомобили

В пензенской группе социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которую попала ведущая себя неадекватно на дороге женщина.

Автор кадров уточнил, что они были сделаны на проспекте Победы. К автомобилю, за которым он ехал, подошла женщина, еле стоящая на ногах. Умудрившись миновать странного пешехода, машина двинулась дальше, а дама переключила свое внимание на транспортное средство автора видео.

Она подошла к автомобилю и оперлась на капот. Видимо, чтобы припугнуть женщину, водитель нажал на газ. Поняв, что приглашать ее в салон или переводить через дорогу никто не собирается, пензячка гостеприимно развела руками и пропустила машину вперед.

«Ходит, кидается на машины. Из-за нее собралась большая пробка», — говорится в посте.