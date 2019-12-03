Расходы россиян на ЖКХ, налоги и кредиты достигли критического уровня

Жители России отдадут более 15% доходов на налоги и кредиты и за услуги ЖКХ в 2019 году. Такая доля обязательных платежей является критической, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

Россиянам предстоит расстаться с 9,3 трлн рублей — это на 10% больше, чем в 2018-м. Тогда на кредиты приходилось 9,6% доходов, на ЖКХ и налоги — 5%, то есть в совокупности 14,6% заработка и других поступлений. В 2019-м показатели составляют 10,4 и 4,9% соответственно. Рост доли обязательных платежей скажется на благосостоянии народа.

«Получается, что доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне. Это, конечно, не значит, что ЖКХ и налоги не растут, речь именно о доле от доходов», — пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

С одной стороны, возникающий спрос, который и вынуждает людей брать кредиты, обеспечивает основной прирост ВВП. Однако с другой — расходы на обслуживание долга давят на доходы, которые, по прогнозам, увеличатся максимум на 1%. В следующем году Центробанк планирует охладить рынок, так что нагрузка должна спасть, но, если потребительские кредиты «задавить», за что выступает Минэкономразвитие, рост экономики может оказаться под вопросом.