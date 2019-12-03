«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Закрытие кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
Сексолог рассказала о новой ориентации среди российской молодежи
Техосмотром автобусов может вновь заняться ГИБДД
В России хотят серьезно ужесточить наказание за задержку зарплаты
Врач предупредил об опасности наушников-вкладышей
Россиян попросили не оставлять кошек и собак на даче
В России увеличилось количество черной икры
«Губы дьявола». Россиянок захватил новый тренд
Долгожданный бой состоялся. Емельяненко нокаутом победил Кокляева
Сервис предупреждения пешеходов о приближающихся авто обойдется в 5 млн рублей
Россиян хотят освободить от банковских комиссий по коммунальным платежам

Расходы россиян на ЖКХ, налоги и кредиты достигли критического уровня

3 декабря в 09:01 112 просмотров

Жители России отдадут более 15% доходов на налоги и кредиты и за услуги ЖКХ в 2019 году. Такая доля обязательных платежей является критической, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

Россиянам предстоит расстаться с 9,3 трлн рублей — это на 10% больше, чем в 2018-м. Тогда на кредиты приходилось 9,6% доходов, на ЖКХ и налоги — 5%, то есть в совокупности 14,6% заработка и других поступлений. В 2019-м показатели составляют 10,4 и 4,9% соответственно. Рост доли обязательных платежей скажется на благосостоянии народа.

«Получается, что доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне. Это, конечно, не значит, что ЖКХ и налоги не растут, речь именно о доле от доходов», — пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

С одной стороны, возникающий спрос, который и вынуждает людей брать кредиты, обеспечивает основной прирост ВВП. Однако с другой — расходы на обслуживание долга давят на доходы, которые, по прогнозам, увеличатся максимум на 1%. В следующем году Центробанк планирует охладить рынок, так что нагрузка должна спасть, но, если потребительские кредиты «задавить», за что выступает Минэкономразвитие, рост экономики может оказаться под вопросом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...