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Один спасен, девять эвакуированы. На ул. Богданова в Пензе загорелся дом

3 декабря в 09:07 148 просмотров

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о пожаре, который произошел накануне вечером в Пензе на улице Богданова.

Сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме размером 80 квадратных метров, рассчитанном на четыре квартиры, поступил на пульт дежурного 2 декабря в 23:58. На улицу Богданова, 12Б, прибыли 17 спасателей на четырех спецмашинах.

Огонь охватил комнату и коридор площадью 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали девять жильцов и спасли 69-летнего мужчину.

По факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.


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