«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Закрытие кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
К Пензенской областной клинической больнице приехали несколько пожарных расчетов
Один спасен, девять эвакуированы. На ул. Богданова в Пензе загорелся дом
На ул. Ухтомского с балкона на пятом этаже сорвался молодой человек
Установлена личность мужчины, найденного мертвым на ул. Пушкина
В теплопункте на ул. Пушкина обнаружили труп
В ДТП с микроавтобусом на пензенской трассе пострадали шесть женщин
В Городищенском районе огонь уничтожил дом
В Пензе малыш запер бабушку на балконе
Появились фото и видео с места смертельного пожара в Сердобске
Следком назвал возможную причину смертоносного пожара в Сердобске

Появились фотографии с места пожара на ул. Богданова

3 декабря в 09:19 148 просмотров

В группе социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места пожара, который произошел накануне поздним вечером на улице Богданова в Пензе.

Напомним, с огнем, охватившим квартиру в деревянном доме, боролись 17 спасателей. Они эвакуировали девять человек и спасли одного мужчину.

В объектив камеры очевидцы попала одна пожарная машина. Открытого пламени или дыма на снимках не видно.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.

Фотография: скриншот - https://vk.com/feed?z=photo-118193328_457397813%2Fwall-118193328_1512146

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...