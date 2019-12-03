Пензенские бригады скорой помощи получили восемь новых автомобилей

Транспорт был приобретен на средства из областной казны. Пять машин — реанимобили класса С. Один закрепят за клинической больницей имени Н. Н. Бурденко , другой — за педиатрической бригадой анестезиологии-реанимации областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова . Еще три машины имеют класс В, пояснили в пресс-центре регионального правительства.

Покупка реанимобилей указана в «дорожной карте», которая была разработана для совершенствования медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Ключи от машин представителям бригад реанимации и специализированных кардиологических бригад вручил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил планомерность работы по обновлению медицинского автопарка: в течение двух лет было заменено 80% состава, а до конца года в регион приедут еще 20 машин, приобретенных по федеральной программе.

«В целом на ближайшие два-три года проблема будет, по большому счету, закрыта», — заявил глава региона.

Также Иван Белозерцев отметил, что закупить новые транспортные средства было особенно важно с наступлением холодов.

«Зимой и ранней весной люди болеют много — распространяются респираторные, обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Конечно, важно, чтобы машины скорой помощи приходили вовремя. И чтобы в машине было все необходимое с точки зрения технического оснащения для оказания первой медицинской помощи», — подытожил губернатор.