«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Закрытие кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
«Это необходимо». Пензенские экспортеры оценили значимость бесплатных семинаров
Житель Спасска жалуется на сквозную яму возле колодца. ФОТО
Объем соцвыплат пациентам пензенских диализных центров достиг 10,7 млн руб
В Пензе прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов
Многодетные семьи Пензенской области получат специальные удостоверения
Пензенцы благоустроили территорию возле дома XIX века на улице Чкалова
Пензенский минпром призывает водителей быть предельно осторожными
В Пензе готовятся к региональному этапу конкурса «Поиск. Находки. Открытия»
Новые машины пензенских соцслужб выйдут на маршрут до конца недели
Проблему с водой в ЗиФе намерены решить с помощью федеральной программы

Пензенские бригады скорой помощи получили восемь новых автомобилей

3 декабря в 09:33 84 просмотра

3 декабря на территории Пензенской областной станции скорой медицинской помощи состоялось торжественное вручение ключей от новых автомобилей.

Транспорт был приобретен на средства из областной казны. Пять машин — реанимобили класса С. Один закрепят за клинической больницей имени Н. Н. Бурденко, другой — за педиатрической бригадой анестезиологии-реанимации областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. Еще три машины имеют класс В, пояснили в пресс-центре регионального правительства.

Покупка реанимобилей указана в «дорожной карте», которая была разработана для совершенствования медицинской помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.

Ключи от машин представителям бригад реанимации и специализированных кардиологических бригад вручил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил планомерность работы по обновлению медицинского автопарка: в течение двух лет было заменено 80% состава, а до конца года в регион приедут еще 20 машин, приобретенных по федеральной программе.

«В целом на ближайшие два-три года проблема будет, по большому счету, закрыта», — заявил глава региона.

Также Иван Белозерцев отметил, что закупить новые транспортные средства было особенно важно с наступлением холодов.

«Зимой и ранней весной люди болеют много — распространяются респираторные, обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Конечно, важно, чтобы машины скорой помощи приходили вовремя. И чтобы в машине было все необходимое с точки зрения технического оснащения для оказания первой медицинской помощи», — подытожил губернатор.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/199851/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...