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К Пензенской областной клинической больнице приехали несколько пожарных расчетов

3 декабря в 09:41 24 просмотра

Утром во вторник, 3 декабря, к зданию Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко прибыли пожарные машины. Спецтехника насторожила очевидцев.

«Полно пожарок у больницы, на территории еще куча», — сообщили свидетели событий.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России подтвердили, что сигнал из медицинской организации поступил на пульт дежурного в 9:20. Причиной вызова спецслужб стало короткое замыкание.

«Пострадавших, погибших нет», — добавили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.


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