К Пензенской областной клинической больнице приехали несколько пожарных расчетов

«Полно пожарок у больницы, на территории еще куча», — сообщили свидетели событий.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России подтвердили, что сигнал из медицинской организации поступил на пульт дежурного в 9:20. Причиной вызова спецслужб стало короткое замыкание.
«Пострадавших, погибших нет», — добавили в пресс-службе.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.