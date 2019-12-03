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В Пензе раскрыли пять уголовных дел о краже крышек для колодцев

3 декабря в 10:00 176 просмотров

В Пензе было зафиксировано 11 случаев исчезновения крышек, установленных на колодцах. В обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители.

За 11 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба ООО «Горводоканал» получила около тысячи обращений о состоянии колодцев в Пензе — по 20 в неделю. Было выполнено 877 заявок: рабочие чистили, ремонтировали, меняли и устанавливали новые крышки.

В 11 случаях был зафиксирован факт исчезновения крышки, что стало основанием для пяти уголовных дел. Злоумышленники уже установлены.

При обнаружении открытого колодца пензенцев призывают обращаться по телефону 20−00−19.

Специалисты следят за состоянием колодцев не только после обращений. Есть также график плановых рейдов. В зеленой зоне на колодце должна быть бетонная крышка или полиэтиленовый люк. На проезжей части — чугунная крышка, пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-712054/

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