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Пензенский губернатор поздравил юристов с профессиональным праздником

3 декабря в 10:12 186 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил поздравление с профессиональным праздником сообщества правоведов, который отмечается 3 декабря.

Глава региона отметил не только способность юристов разбираться в тонкостях законодательства, но и их активную позицию в части защиты интересов государства, общества, бизнеса и простых граждан.

«Ваша плодотворная деятельность эффективно служит защите законных прав и свобод личности, развитию культуры правовых отношений, повышению уровня правосознания. Замечательно, что юристы Сурского края — настоящие профессионалы своего дела, обладающие обширными знаниями и ответственной гражданской позицией, безупречной репутацией, неизменной верностью духу и букве Закона», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он пожелал специалистам в области права крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо страны.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/199865/

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