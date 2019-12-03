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Средняя цена лекарств в России впервые превысила 200 рублей

3 декабря в 10:23 148 просмотров

В октябре 2019 года средняя цена проданных в России медикаментов выросла на 6,9% по сравнению с тем же периодом 2018-го. Этот показатель впервые превысил 200 рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию DSM Group.

По мнению экспертов, это связано со снижением сбыта недорогих лекарств. За 11 месяцев россияне купили на 21% меньше активированного угля, на 16% меньше мукалтина, на 12% меньше перекиси водорода. Потребители ссылаются на неэффективность данных средств.

Также на статистику влияет то, что некоторые покупают эти медикаменты сразу в большой упаковке, получая на выходе крупную сумму в чеке.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина назвала такую стратегию грамотной, отметив, что так можно обойти маркетинговые уловки. Однако на эти хитрости людей толкает низкая покупательская способность.


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