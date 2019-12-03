Средняя цена лекарств в России впервые превысила 200 рублей

По мнению экспертов, это связано со снижением сбыта недорогих лекарств. За 11 месяцев россияне купили на 21% меньше активированного угля, на 16% меньше мукалтина, на 12% меньше перекиси водорода. Потребители ссылаются на неэффективность данных средств.
Также на статистику влияет то, что некоторые покупают эти медикаменты сразу в большой упаковке, получая на выходе крупную сумму в чеке.
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина назвала такую стратегию грамотной, отметив, что так можно обойти маркетинговые уловки. Однако на эти хитрости людей толкает низкая покупательская способность.