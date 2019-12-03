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Житель села Канаевка вонзил нож в грудь собутыльника

3 декабря в 10:38 156 просмотров

В Пензенской области расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека.

34-летнего жителя села Канаевка Городищенского района доставили в больницу с проникающим ножевым ранением. Подозревая, что у травмы может быть криминальный подтекст, медики сообщили о пациенте в полицию.

Участковые выяснили, что незадолго до госпитализации мужчина распивал алкоголь с 52-летним приятелем. Между ними возник конфликт, и односельчанин ударил собутыльника ножом в грудь.

Обидчик уже задержан. Установлено, что ранее у него были проблемы с законом — мужчина судим. Отрицать свою вину в преступлении он не стал.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.


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