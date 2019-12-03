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В Пензенской области за выходные четырежды нарушили охотничье законодательство

3 декабря в 10:46 134 просмотра

На территории трех районов Пензенской области были зафиксированы нарушения охотничьего законодательства.

В минувшие выходные сотрудники охотничьего надзора министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с представителями центра особо охраняемых природных территорий региона провели рейды, в ходе которых установили четыре факта нарушений в Земетчинском, Наровчатском и Шемышейском районах.

Специалисты составили материалы для правоохранителей за охоту без разрешения и передвижение на автомобиле с расчехленным и заряженным оружием.

По данным пресс-службы регионального минлесхоза, нарушителям грозят штрафы до 4 000 рублей.

Фотография: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3466/

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