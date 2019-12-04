В Пензе будут работать более 30 катков. Интерактивная карта

В Пензе в 2019 году зальют более трех десятков катков под открытым небом. Мы публикуем карту с адресами площадок, а также список, где можно взять инвентарь в прокат.

В Пензе находятся 42 хоккейные площадки, из них 10 — при общеобразовательных школах, 15 — на балансе Департамента ЖКХ, 17 принадлежат управляющим компаниям различных форм собственности.

Планируется, что в 2019 году 33 хоккейные площадки будут залиты и использованы для катания на коньках, остальные — для футбола и подвижных игр. Кроме того, будут действовать две ледовые площадки: перед стадионом ПГУ на улице Ботанической и на стадионе «Локомотив» на ул. Стрельбищенской.

Ниже вы можете посмотреть адреса всех катков в Пензе:

Вход на катки, кроме трех, — бесплатный. На нескольких точках организован прокат коньков. С условиями можно ознакомиться ниже.

На следующих площадках в течение всего зимнего сезона будут проводиться городские соревнования по хоккею среди дворовых команд. Здесь же будут работать тренеры.