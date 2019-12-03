У Памятника Победы в Пензе состоялся митинг в День неизвестного солдата

В День неизвестного солдата 3 декабря у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев состоялись памятные мероприятия.

На траурном митинге присутствовали губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, общественники, ветераны и молодежь.

Участники памятного мероприятия обратились к подрастающему поколению, на которых лежит ответственность за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

«Наши русские солдаты победили самого жестокого и коварного врача в истории человечества, дали отпор немецко-фашистским захватчикам. С тех пор прошло много лет, но мы храним память о тех событиях, о настоящих героях. День неизвестного солдата является той датой, которая объединяет всех безымянных героев. Пока жива наша история — жива наша страна. И я уверен, так будет всегда», — заявил председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

Участники митинга почтили память воинов минутой молчания. После этого состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню, сообщили в пресс-службе областного парламента.

День неизвестного солдата празднуется с 2014 года. Эта дата выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой в Александровский сад к стенам московского Кремля.

Территорию от деревни Крюково до 41-го километра защищали и пензенцы — в регионе была сформирована 354-я стрелковая дивизия. Гильза с землей с 41-го километра Ленинградского шоссе хранится у подножия Монумента воинской и трудовой славы в Пензе, напомнили в пресс-центре регионального правительства.