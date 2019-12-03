В Пензенской области назвали лучших инженеров

Лучшим механиком признан Олег Чуфистов из Пензенского государственного технологического университета. Второе место в этой номинации занял Алексей Сергунов из ПО «Старт» имени М. В. Проценко . Третье место присудили Максиму Гуськову из Пензенского государственного университета.

Среди электроников не было равных Антону Бодыреву, трудящемуся в НПФ «Круг». Второе место занял Анатолий Мельников из ПГУ, третье — Александр Гераськин из НПП «Рубин».

Первое место в номинации «Инженер-программист» занял представитель НПФ «Круг» Сергей Куликов. Вторым стал Константин Кирдянов из ПО «Старт» имени М. В. Проценко . Тройку победителей замкнул Михаил Бубнов, представляющий НПП «Рубин».

Участники, занявшие первые места, получили по 50 тысяч рублей. За второе место было присуждено 30 тысяч рублей, за третье — 20 тысяч, уточнили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе областного минпрома.