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В Пензенской области назвали лучших инженеров

3 декабря в 11:25 166 просмотров

В Пензенской области подвели итоги конкурса «Инженер года», проводимого региональным министерством промышленности, транспорта и инновационной политики.

Лучшим механиком признан Олег Чуфистов из Пензенского государственного технологического университета. Второе место в этой номинации занял Алексей Сергунов из ПО «Старт» имени М. В. Проценко. Третье место присудили Максиму Гуськову из Пензенского государственного университета.

Среди электроников не было равных Антону Бодыреву, трудящемуся в НПФ «Круг». Второе место занял Анатолий Мельников из ПГУ, третье — Александр Гераськин из НПП «Рубин».

Первое место в номинации «Инженер-программист» занял представитель НПФ «Круг» Сергей Куликов. Вторым стал Константин Кирдянов из ПО «Старт» имени М. В. Проценко. Тройку победителей замкнул Михаил Бубнов, представляющий НПП «Рубин».

Участники, занявшие первые места, получили по 50 тысяч рублей. За второе место было присуждено 30 тысяч рублей, за третье — 20 тысяч, уточнили корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе областного минпрома.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/4141/

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