«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Концерт Басты в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
В Пензе студент, ЦМИТ и лаборатория получат гранты на свои проекты
В Пензенской области назвали лучших инженеров
У Памятника Победы в Пензе состоялся митинг в День неизвестного солдата
В Лопатинском районе инвалида с онкологией оставили без лекарства
В Пензенской области за выходные четырежды нарушили охотничье законодательство
Пензенский губернатор поздравил юристов с профессиональным праздником
В Пензе раскрыли пять уголовных дел о краже крышек для колодцев
«Это необходимо». Пензенские экспортеры оценили значимость бесплатных семинаров
Пензенские бригады скорой помощи получили восемь новых автомобилей
Житель Спасска жалуется на сквозную яму возле колодца. ФОТО

Пензенскую область упомянули среди лидеров нацпроекта БКАД

3 декабря в 11:48 104 просмотра

Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России.

Итоги выполнения всех ремонтных работ в рамках программы подвели в Министерстве транспорта России. Работы завершились или находятся на финишной прямой в 70 субъектах.

«Среди регионов-лидеров по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, — Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, Удмуртская и Чеченская Республики», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нацпроект проводится на территории 104 городов в составе агломераций в 83 субъектах страны. В течение шести лет реализации программы в регионы будет направлено 4,139 трлн рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...