В Пензе студент, ЦМИТ и лаборатория получат гранты на свои проекты

ООО «Ромет» получит грант на развитие нового производственного направления. В организации планируют создать участок механической обработки многослойного металлического материала с протекторной питтинг-защитой и изделий на его основе. Средства выделяются в рамках программы «Бизнес-старт».

Центр молодежного инновационного творчества «Спутник» планирует провести научно-проектную экологическую школу по разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий. Участвовать в ней смогут представители разных районов области. Грант выделяется в рамках программы вовлечения молодежи в инновационную деятельность.

Студент ПГУ Кирилл Балаев получит финансовую помощи на разработку приложения для обучения основам выживания и ориентирования на местности с использованием технологии виртуальной реальности. Средства выделяются по программе «УМНИК — Цифровая экономика РФ», — уточнили в пресс-службе администрации Пензы.