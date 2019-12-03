Названы сроки установки светофора на опасном участке трассы М-5 под Кузнецком

Вопрос об установке нового дорожного элемента был поднят на приеме граждан полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, в котором принимал участие губернатор Иван Белозерцев.

Жители Кузнецкого района хотят безопасно пересекать федеральную трассу М-5 «Урал» на 756-м километре в направлении села Сухановка. Сейчас пешеходам приходится ждать по 10 минут, чтобы попасть на другую сторону.

«Машины не останавливаются. Происходят ДТП, гибнут люди. Нужен светофор», — заявила обратившаяся в приемную главы государства женщина.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что вопрос поднимался еще во время прямой линии, которую он проводил в сентябре. Обращение в ФКУ «Большая Волга» уже поступило. Перед началом работ администрация Кузнецкого района отсыпала пешеходную дорожку к «зебре» через трассу.

«Большая Волга» планирует до 20 декабря завершить установку светофора Т-7. От пешеходного перехода будет сделано барьерное ограждение. Мы будет обращаться к руководству управления с тем, чтобы сделать барьерное ограждение на протяжении одного километра, чтобы люди не выходили на трассу на опасных участках, а шли к переходу", — пояснил губернатор.

Объект будет сдан до 23 декабря, а освещение смонтируют до конца 2020 года, сообщили в пресс-центре областного правительства.