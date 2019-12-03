Сколько россияне потратят на новогодний стол

Накрыть новогодний стол жители России планируют в среднем на 10 тысяч рублей. Таковы итоги опроса компании Nielsen, на который ссылается телеканал «360» .

У 93% опрошенных на праздничном столе будут овощи и фрукты, у 89% - сыр, у 87% - свежее мясо, птица и рыба, у 81% - мясные продукты. Аналитики ожидают рост спроса на эти товары в конце декабря, пик придется на 24−28 числа.

84% участников опроса в Новый год будут пить шампанское и игристое вино, 58% купят вино, 40% - водку. Самыми популярными безалкогольными напитками стали сок и газированная вода.

Семь из десяти участников анкетирования собираются остаться на Новый год дома. 85% будут самостоятельно готовить праздничный ужин.