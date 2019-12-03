«Дамате» открыла выставку проектов «Ферма Будущего»

Конкурс проходит в рамках научно-образовательного проекта для детей «Академия «Дамате». Юные участники представляют там свои проекты. Лучшего из них определят по итогам голосования, которое стартовало в ноябре и продлится до середины декабря. Итоги станут известны 4 января на Новогодней елке в пензенском драмтеатре.

В голосовании смогут принять участие сотрудники ГК «Дамате». По итогам конкурса эксперты выберут шесть победителей в двух возрастных категориях: малыши 5−8 лет и взрослые ученики академии 9−12 лет. Победитель отправится в увлекательное путешествие в другой город, «серебряный» призер получит сертификат на обучение, а за третье место «Дамате» вручит подарочный сертификат.

Цель проекта — привлечение внимания детей к сельскому хозяйству. Им стремятся показать, что сельхозбизнес — это высокотехнологичная, динамично развивающаяся и перспективная отрасль. Конкурс также призван вызвать интерес к профессиям, актуальным на рынке через 5−10 лет.

Напомним, конкурс запустился в октябре. На подготовительном этапе участники выбирали темы, подавали заявки и готовили проекты. Они постарались спрогнозировать изменения в области сельского хозяйства. А также предположили, какие технологии будут востребованы в будущем. Они представили разработки высокоавтоматизированных теплиц, вертикальных ферм, полностью роботизированных фермерских хозяйств и молочных ферм с альтернативными источниками энергии.

«Академия «Дамате» была открыта в 2018 году. Проект является частью социальной политики ГК «Дамате». Важным результатом работы проекта в 2019 году стало расширение географии. На данные момент он реализуется в Пензенской и Тюменской областях. В 2019 году в рамках работы «Академии «Дамате» прошло 24 мероприятия, что на 30% больше прошлого года, а численность участников выросла в 2,5 раза. Вовлеченность сотрудников и их детей постоянно растет, а проект доказывает свою актуальность и популярность. В 2020 году работа проекта будет продолжена, юных академиков ждет много сюрпризов.