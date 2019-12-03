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Обустройство центра неотложной медпомощи в Пензе вышло на финишную прямую

3 декабря в 13:37 100 просмотров

В здании будущего центра неотложной медицинской помощи на улице Пионерской, 4, начались внутренние отделочные работы. Предполагается, что служба начнет работу в обновленных условиях уже к 2020 году.

На первом этаже будет находиться регистратура и гардероб. Также здесь обустроят травмпункт с рентген-оборудованием, аппаратом для снятия ЭКГ и кабинетом забора крови.

На втором этаже будет базироваться вся неотложная медпомощь. Вызовы для обслуживания на дому будут распределяться едиными диспетчерским центром. Планируется сделать кабинеты для терапевтов и стоматологов, которые примут пациентов с острой болью.

Работа центра будет организована в круглосуточном режиме.

Экстренную помощь по профилю челюстно-лицевой хирургии продолжат оказывать в приемном отделении областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

Посетивший строительную площадку 3 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что работы выполняются качественно и в хорошем темпе.

«Готовность высокая. Мы приняли правильное решение восстановить этот объект. Нужно, чтобы люди имели возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме, в том числе амбулаторно, обратившись самостоятельно куда-то, не дожидаясь приезда скорой помощи», — заявил глава региона.

Напомним, реконструкция началась в июле. Решение о ремонте принял губернатор Иван Белозерцев.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.2114573,44.9900683,3a,75y,127.59h,90.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0FpcPSlkze00ClbYtU_YDA!2e0!7i13312!8i6656

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