Обустройство центра неотложной медпомощи в Пензе вышло на финишную прямую

На первом этаже будет находиться регистратура и гардероб. Также здесь обустроят травмпункт с рентген-оборудованием, аппаратом для снятия ЭКГ и кабинетом забора крови.
На втором этаже будет базироваться вся неотложная медпомощь. Вызовы для обслуживания на дому будут распределяться едиными диспетчерским центром. Планируется сделать кабинеты для терапевтов и стоматологов, которые примут пациентов с острой болью.
Работа центра будет организована в круглосуточном режиме.
Экстренную помощь по профилю челюстно-лицевой хирургии продолжат оказывать в приемном отделении областной клинической больницы имени
Посетивший строительную площадку 3 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что работы выполняются качественно и в хорошем темпе.
«Готовность высокая. Мы приняли правильное решение восстановить этот объект. Нужно, чтобы люди имели возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме, в том числе амбулаторно, обратившись самостоятельно куда-то, не дожидаясь приезда скорой помощи», — заявил глава региона.
Напомним, реконструкция началась в июле. Решение о ремонте принял губернатор Иван Белозерцев.