«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
Пензенцам предложили попробовать новогодний «Винегрет»
Концерт Басты в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
«Сезон открыт». По горе на ул. Бекешской жестко скатился ВАЗ
На пензенской трассе водитель УАЗа сбил мужчину. ВИДЕО
На пензенской трассе прицеп КамАЗа скатился в кювет
В Арбеково мужчину сбил автомобиль — соцсети
Пензенец удивился, встретив на Западной поляне редкую птицу
Первый день зимы встретил пензенцев снегом. ФОТО
На пустом перекрестке в Пензе не смогли разъехаться два такси. ВИДЕО
Пензячка полакомилась хлебом со странной начинкой
Коньяк? Пензенец не может понять, что течет из его крана
Сбили пешехода? Пензенцы гадают, что происходит возле ЦУМа

На пензенской трассе две фуры улетели в кювет после столкновения

3 декабря в 13:48 132 просмотра

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о жестком дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе «Пенза-Тамбов» 3 декабря.

В районе остановки у села Поим в границах Белинского района узкую дорогу в две полосы не поделили два грузовых автомобиля. В результате столкновения фуры разлетелись в разные стороны: красная съехала в кювет и опрокинулась на бок, белая со смятой кабиной свисает с противоположной стороны дороги.

Автомобилям приходится объезжать место аварии по встречной полосе — на второй остался кузов большегруза.

«Все живы, травмы у одного водителя белой фуры. Уснул водила красной машины», — говорится в публикации.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun1-19.userapi.com/c855136/v855136210/188add/5zRWjlBsDeQ.jpg, https://sun1-91.userapi.com/c853520/v853520210/18cfec/7WwbxAGoZ_g.jpg, https://sun1-16.userapi.com/c857216/v857216210/72fb1/ASzV77egE7M.jpghttps://sun1-28.userapi.com/c855136/v855136210/188ad5/0c2CVoL8tVg.jpg

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...