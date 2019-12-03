На пензенской трассе две фуры улетели в кювет после столкновения

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили о жестком дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе «Пенза-Тамбов» 3 декабря.

В районе остановки у села Поим в границах Белинского района узкую дорогу в две полосы не поделили два грузовых автомобиля. В результате столкновения фуры разлетелись в разные стороны: красная съехала в кювет и опрокинулась на бок, белая со смятой кабиной свисает с противоположной стороны дороги.

Автомобилям приходится объезжать место аварии по встречной полосе — на второй остался кузов большегруза.

«Все живы, травмы у одного водителя белой фуры. Уснул водила красной машины», — говорится в публикации.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.