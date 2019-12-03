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В России резко возросло количество ДТП с участием такси

3 декабря в 14:12 30 просмотров

За 10 месяцев 2019 года в России зафиксировали на 60% больше дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси, чем за тот же период в 2018-м, сообщает телеканал «360».

По мнению автоэксперта Петра Шкуматова, который сам работает в такси, к авариям приводит усталость перевозчиков. Например, в Москве, чтобы заработать 1500 рублей, нужно принимать заказы в течение 12−14 часов. Низкие тарифы вынуждают работать даже при потере концентрации.

Также немаловажным является тот факт, что в такси работают приезжие, плохо знающие город и не владеющие достаточными навыками вождения.

«С тем, что аварии с участием такси провоцируют низкие тарифы и «засилие мигрантов», согласен и член общественного совета при российском Минтрансе Андрей Попков», — сообщает телеканал.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-1845650/

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