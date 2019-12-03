В России резко возросло количество ДТП с участием такси

За 10 месяцев 2019 года в России зафиксировали на 60% больше дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси, чем за тот же период в 2018-м, сообщает телеканал «360» .

По мнению автоэксперта Петра Шкуматова, который сам работает в такси, к авариям приводит усталость перевозчиков. Например, в Москве, чтобы заработать 1500 рублей, нужно принимать заказы в течение 12−14 часов. Низкие тарифы вынуждают работать даже при потере концентрации.

Также немаловажным является тот факт, что в такси работают приезжие, плохо знающие город и не владеющие достаточными навыками вождения.

«С тем, что аварии с участием такси провоцируют низкие тарифы и «засилие мигрантов», согласен и член общественного совета при российском Минтрансе Андрей Попков», — сообщает телеканал.