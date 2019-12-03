Бесплатные новогодние подарки получат более 11 тысяч маленьких пензенцев

Этот вопрос обсудили на еженедельной планерке в администрации города 3 декабря. Начальник социального управления города Ирина Федонина сообщила, что 5 700 кульков предоставит региональное министерство труда и соцразвития, еще 4 500 приобретут на средства городской казны.
«Плюс 1 100 подарят спонсоры — предприниматели, которые оказывают подобную помощь уже не первый год», — заявила Ирина Федонина.
Вручение подарков планируется на новогодних елках в центрах социальной помощи или на дому после 17 декабря. Всего будет организовано 22 праздничных мероприятия. Возрастные ограничения — 0+.