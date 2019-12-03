«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
Пензенцев просят проверить квитанции, чтобы не остаться без электричества
Мэр Пензы предложил ввести ответственность за нечищеные дороги и тротуары
Зрителей «Культа-тела-4» ждут откровения участников
На трассе М-5 в Пензе обустроили новую развязку
В новогодние каникулы пензенских школьников ждут елки, балы, музеи и спорт
«Дамате» открыла выставку проектов «Ферма Будущего»
Обустройство центра неотложной медпомощи в Пензе вышло на финишную прямую
Пензенцев призывают оставить заявку на благоустройство двора
В Сердобском районе перезахоронят найденного на Украине красноармейца
В Пензе студент, ЦМИТ и лаборатория получат гранты на свои проекты

Бесплатные новогодние подарки получат более 11 тысяч маленьких пензенцев

3 декабря в 14:28 210 просмотров

В Пензе сладкие подарки к Новому году получат более 11 тысяч сирот, детей из малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Этот вопрос обсудили на еженедельной планерке в администрации города 3 декабря. Начальник социального управления города Ирина Федонина сообщила, что 5 700 кульков предоставит региональное министерство труда и соцразвития, еще 4 500 приобретут на средства городской казны.

«Плюс 1 100 подарят спонсоры — предприниматели, которые оказывают подобную помощь уже не первый год», — заявила Ирина Федонина.

Вручение подарков планируется на новогодних елках в центрах социальной помощи или на дому после 17 декабря. Всего будет организовано 22 праздничных мероприятия. Возрастные ограничения — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...