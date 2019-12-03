15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?

Банк «РОССИЯ» в 2019 году отмечает 15-летие начала деятельности на территории Пензенской области. Итоги работы Банка за этот период, особенности корпоративного бизнеса и конкурентные преимущества обсудили в ходе круглого стола ИА «Пенза-Пресс», приуроченного к юбилею организации.

Спикерами круглого стола, прошедшего 3 декабря, стали заместитель председателя Правления Банка «РОССИЯ» Александр Вячеславович Шаленков, исполнительный директор по розничному бизнесу Банка Максим Ярославович Дружинин и управляющая операционным офисом «Пензенский» Ольга Михайловна Пыжикова. Речь шла о текущей операционной деятельности и корпоративном бизнесе, а также о результатах работы Банка в Пензенской области и деятельности в розничном направлении. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Анна Балашова, заместитель главного редактора ИА «Пенза-Пресс»: Александр Вячеславович, как вы определяете место Банка «РОССИЯ» в современной отечественной банковской системе?

Александр Шаленков: Сегодня Банк занимает одну из ведущих позиций в данной системе. Согласно данным исследовательского агентства «Интерфакс — Центр Экономического Анализа», в рейтинге топ-100 крупнейших отечественных банковских организаций Банк «РОССИЯ» занимает 12-е место по размеру чистых активов и 14-е место по объему собственного капитала, то есть находится в авангарде финансового сектора. Наши активы превысили триллион рублей, капитал — свыше 80 млрд рублей, что позволяет нам работать практически со всеми крупнейшими компаниями страны. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило наш высокий статус: рейтинг АО «АБ «РОССИЯ» на уровне ruAA со стабильным прогнозом, что говорит о высоком уровне кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости.

Анна Балашова: С предприятиями из каких отраслей работает Банк «РОССИЯ»? Почему именно им отдается предпочтение?

Александр Шаленков: По итогам прошлого года общее число корпоративных клиентов, обслуживаемых в нашем Банке, составило около 22 тыс. организаций. Все крупные корпорации страны являются в определенной части нашими клиентами.

Приоритетными отраслями для корпоративного бизнеса Банка являются машиностроение, транспорт, нефтегазовый сектор, электроэнергетика, телекоммуникации. Среди корпоративных клиентов Банка предприятия, входящие в структуру крупнейших российских компаний стратегического значения: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и многие другие. Пожалуй, нет таких отраслей народного хозяйства страны, с клиентами которых мы бы не работали.

Кроме того, мы выполняем и функции расчетного банка. На протяжении уже пяти лет развиваем сотрудничество с предприятиями Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) — нам удалось выстроить надежную и эффективную систему для обслуживания предприятий электроэнергетической отрасли.

Также Банк получил аккредитацию Министерства сельского хозяйства РФ в целях продолжения участия в программах льготного кредитования агропромышленного комплекса — это открыло дополнительные преимущества в работе с сельскохозяйственными предприятиями. Важным для нас является и взаимодействие с субъектами Федерации — мы регулярно оказываем банковские услуги для эффективной и бесперебойной работы муниципальных бюджетов.

Банк «РОССИЯ» включен в перечень банков для открытия специальных счетов участниками государственных закупок и заключил соглашения о взаимодействии со всеми операторами электронных площадок, входящих в специальный перечень Правительства Российской Федерации. Также Банк приступил к обслуживанию клиентов по банковскому сопровождению счетов строительных компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» № 214-ФЗ.

Мы поддерживаем и проекты в сфере судостроения и судоходства, сотрудничаем с крупнейшими предприятиями судопромышленной отрасли, выступаем партнерами военно-морских мероприятий и форумов.

Также оказываем поддержку российской космической отрасли. Полеты в космос, научные исследования, масштабные проекты за пределами земной атмосферы — все это является главной визитной карточкой нашей страны. Филиалы и отделения Банка действуют в городах и на предприятиях госкорпорации «Роскосмос» — в г. Королеве и г. Байконуре. Банк на протяжении многих лет сотрудничает с одним из ведущих предприятий космической промышленности — РКК «Энергия».

Основным принципом в решении вопроса о сотрудничестве с клиентом является соблюдение высокого качества кредитного портфеля Банка. Поэтому мы тщательно изучаем все риски, связанные с привлечением того или иного клиента, оцениваем его кредитоспособность и только после полного и комплексного анализа принимаем решение о предложении к сотрудничеству.

Анна Балашова: Расскажите подробнее об основных конкурентных преимуществах Банка «РОССИЯ»?

Александр Шаленков: Банку в следующем году исполняется 30 лет, и все это время он демонстрирует надежность, предоставляет клиентам высочайшего качества. Это и является залогом нашего успеха.

Наше преимущество — доверие крупнейших компаний и предприятий, образующих основу отечественной инфраструктуры, промышленности и науки. В основе взаимоотношений Банка с клиентами лежит принцип партнерства, что обеспечивает высокий уровень доверия с их стороны. Банк «РОССИЯ» входит в число крупнейших корпоративных банков нашей страны и занимает ведущие позиции в федеральных рейтингах по размеру кредитного портфеля юридических лиц. В спектре наших услуг есть кредитование и привлечение денежных средств юридических лиц на депозитные и расчетные счета, расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, банковское сопровождение предприятий и многое другое.

ФОТО

Анна Балашова: Александр Вячеславович, расскажите о крупнейших общественно-значимых проектах Банка.

Александр Шаленков: Думаю, стоит начать с такого интересного события, которое недавно получило очередную награду, — это празднование дня выпускников «Алые паруса», постоянным партнером которого является Банк «РОССИЯ». Это визитная карточка Санкт-Петербурга и вклад Банка в будущее нового поколения. Праздник отмечен престижной международной премией Best European Event Award. В 2019 году при поддержке Банка был реконструирован двухмачтовый бриг «Россия», олицетворяющий знаменитый парусник из произведения Александра Грина.

В силу того, что мы работаем с корпоративными клиентами, то участвуем во всевозможных международных конференциях. Например, ежегодно принимаем участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС, Международном военно-техническом форуме «Армия», Петербургском военно-морском салоне, Петербургском Международном Газовом Форуме, Санкт-Петербургском международном научно-образовательном салоне.

Один из важнейших инвестиционных проектов Банка — строительство международного аэропорта «Симферополь» в Крыму. Новое современное высокотехнологичное здание с развитой инфраструктурой построено в кратчайшие сроки и принимает самолеты и пассажиров из России и разных стран мира. Также при поддержке Банка осуществляется строительство современной скоростной автодороги федерального значения «Таврида».

Анна Балашова: Вы перечислили крупных партнеров Банка. А сотрудничает ли организация с предприятиями малого и среднего бизнеса? Если да, то на каких условиях?

Александр Шаленков: У Банка есть программа по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, также мы являемся участниками федеральной программы по поддержке предприятий в строительной отрасли в плане их кредитования по сниженной ставке 8,5% годовых. Надеемся, что эта программа заинтересует малый и средний бизнес. Мы предлагаем этот продукт во всех регионах, в том числе — и в Пензенской области. Вообще Банк работает, по сути, во всех федеральных программах.

Анна Балашова: Ольга Михайловна, какие цели Банк ставит перед собой в Пензенской области?

Ольга Пыжикова: Банк «РОССИЯ» активно участвует в жизни региона, сотрудничая с крупнейшими предприятиями и финансируя деятельность ведущих организаций Пензенской области. Также Банк работает и с частными клиентами, предоставляет такие услуги, как кредитование, вклады, банковские карты.

Однако наша деятельность не ограничивается только сферой бизнеса. Мы также активно участвуем в поддержке и развитии детского спорта на территории Пензенской области — мы финансируем детскую лигу плавания Поволжья. Кроме того, в Банке действует специальная программа для социальных групп, обеспечивающих развитие национальной инфраструктуры, в том числе — в Пензе. Это потребительское и ипотечное кредитование для работников бюджетной сферы, военная ипотека, кредитная карта «МИР», рефинансирование потребительских и ипотечных кредитов.

Анна Балашова: Перечислите крупнейших корпоративных клиентов Банка «РОССИЯ» в Пензе.

Ольга Пыжикова: В Пензе мы работаем как с крупнымими местными предприятиями, так и с компаниями, входящими в состав госкорпораций и других холдинговых структур федерального масштаба. Это такие предприятия, как ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза», АО «Газпром Газораспределение Пенза», АО «Пензтяжпромарматура», АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», АО «Научно-исследовательский институт физических измерений», АО «ФНПЦ ПО «Старт» им. М. В. Проценко».

Анна Балашова: Максим Ярославович, какими принципами руководствуется Банк в работе с частными клиентами?

Максим Дружинин: Банк «РОССИЯ» стабильно входит в топ-50 крупнейших розничных банков нашей страны. Банк «РОССИЯ» продолжает последовательно расширять базу розничных клиентов. По итогам прошлого года количество обслуживаемых Банком физических лиц превысило 620 тысяч. Около 54% розничных клиентов составляют сотрудники предприятий, находящиеся на обслуживании в рамках «зарплатных» проектов.

Как и во всех остальных направлениях деятельности, работа Банка с частными клиентами строится на принципах обеспечения высокого качества предоставляемых услуг.

Среди наших клиентов есть и те, кто получает зарплату на карту нашего Банка, и частные, которые пользуются кредитными, депозитными продуктами. В этом году, например, мы активно продвигаем кредитную карту для внешних клиентов. Также у нас появилась пенсионная карта — в первую очередь, мы ее используем для наших зарплатных клиентов, которые переходят на следующий жизненный этап.

ФОТО

Анна Балашова: Какие виды кредитных программ вы предлагаете частным клиентам?

Максим Дружинин: Мы придерживаемся консервативной политики в сфере кредитования физических лиц, отдавая приоритет долгосрочным кредитам с залоговым обеспечением (в частности, ипотечным программам). Такая стратегия позволяет Банку сохранить высокое качество кредитного портфеля физических лиц с минимальной долей просрочки.

У нас действует вся кредитная линейка. Это и ипотека, и потребительские кредиты, и карта. И Банк «РОССИЯ» — один из немногих, где сохранили такой продукт, как овердрафт, по ставке 11% годовых. Это хорошая и честная услуга, очень удобная и доступная всем людям. Кроме того, есть автокредитование, также мы предлагаем кредитные карты на базе платежной системы «Мир».

Анна Балашова: Каким вы видите современное ипотечное кредитование?

Максим Дружинин: Несмотря на то, что ипотека считается одним из самых консервативных видов кредитования, на этом рынке постоянно появляются новые предложения. В течение нескольких лет действовали ипотечные программы с государственным субсидированием процентной ставки — в том числе и в Банке «РОССИЯ». Также у нас на протяжении полутора лет успешно действует программа рефинансирования ипотеки, позволяющая покрыть кредит, взятый в другом Банке, по более выгодной процентной ставке.

Линейка ипотечных программ Банка стандартизируется и оптимизируется, что позволяет повысить понятность и привлекательность продуктов для частных клиентов. В Банке действует единая процентная ставка по ипотеке в размере 8,9% для большинства действующих ипотечных программ, вне зависимости от размера первоначального взноса и срока кредитования.

У нас есть все виды ипотечных кредитов. Это и кредиты на первичном рынке для клиентов, которые хотят купить квартиру в строящемся доме, и на вторичном — уже готовое жилье. Также у нас есть кредитование на покупку апартаментов — это новая форма, она появилась несколько лет назад. Военная ипотека — тоже очень важный для нас сегмент. Мы работаем во всех регионах, кредитуем и зарплатных, и незарплатных клиентов.

Таким образом, современное ипотечное кредитование — это динамично развивающаяся сфера, и Банк «РОССИЯ» находится в авангарде новейших тенденций данного рынка.

Анна Балашова: Банк «РОССИЯ» одним из первых в нашей стране начал работать с национальной платежной системой «МИР». Насколько популярны карты «МИР», кто ими пользуется?

Максим Дружинин: Банк «РОССИЯ» стал одной из первых кредитных организаций, приглашенных для участия в запуске платежной системы «Мир», и для нас проект по массовому выпуску карт сразу стал приоритетным. В настоящее время карты «Мир» принимаются к оплате во всех торгово-сервисных предприятиях нашей страны и в российском сегменте сети Интернет. Их главное преимущество — независимость национальной платежной системы от внешних факторов, защита денежных средств и надежность. Банк «РОССИЯ» участвовал в построении отечественной платежной системы на всех этапах с момента ее создания, и дальнейшее развитие данного направления рассматривает как одну из своих стратегических задач.

В линейке Банка есть ряд востребованных карточных продуктов на базе платежной системы «Мир». Это кредитная карта «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с льготным беспроцентным периодом. Еще один уникальный продукт — банковская карта «ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» с кэшбэком и начислением процентов на денежный остаток на карточном счете.

У нас — почти 600 тысяч клиентов, примерно половина из них — зарплатные. Соответственно, объем эмиссии тоже примерно равен 600 тыс. карт. 100% активных карт на руках наших клиентов — это карты национальной платежной системы «МИР». Мы видим просто взрывной рост операций по этим картам, это миллиарды операций по обороту. Люди активно используют карты для расчетов за товары, услуги, для оплаты сервисов в интернете. Мы с самого начала были пилотным Банком во многих новациях Национальной системы платежных карт (НСПК), включая выпуск бесконтактных, виртуальных, кредитных. Для нас это единственный используемый инструмент. В целом по стране мы видим, что сеть приема карт полностью сформирована в стране, практически все устройства принимают такие карты и в бесконтактном, и в контактном виде. В настоящее время основное продвижение платежных возможностей карты «МИР» осуществляется в интернете.

Также мы участвуем с НСПК в пилоте по развитию биометрической идентификации с привязкой к карте «МИР». Это очень интересный проект.

Карта «МИР» становится основной для большей части населения страны. По закону, все бюджетные перечисления должны осуществляться на нее. Мы участвуем в реализации этих требований закона. Но мы видим, что клиенты также выбирают ее, потому что она стала интересной в силу своих возможностей.

Анна Балашова: Можете рассказать об этих возможностях подробнее?

Максим Дружинин: На сегодняшний день карта «МИР» предлагает тот же уровень качества и транзакционных возможностей, что и международные платежные системы. У карты «МИР» есть целый набор экономических преимуществ — программы лояльности, кэшбеки. И мы не сомневаемся, что в ближайшие годы основным инструментом на российском платежном поле для населения будет карта «МИР». Но при этом международные платежные системы всегда будут иметь свою нишу в части трансграничных операций для выезда за границу или использования в Сети.

Анна Балашова: Давайте вернемся к главному инфоповоду ншего круглого стола — 15-летию операционного офиса «Пензенский» Банка «РОССИЯ». Ольга Михайловна, каких успехов, на ваш взгляд, за этот период смогла добиться организация, работая на пензенской земле?

Ольга Пыжикова: За период своей работы операционный офис «Пензенский» достиг следующих показателей — совокупный кредитный портфель составляет 4 млрд рублей, за 2019 год Банком выдано кредитов на 800 млн рублей для жителей региона. Всего у нас на обслуживании — около 6000 клиентов, как юридических, так и физических лиц.

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить коллег и пензенцев с 15-летием присутствия Банка «РОССИЯ» в регионе. Ждем вас на обслуживание в наш офис в Пензе на ул. Славы, 5.

Банк «РОССИЯ» — один из крупнейших отечественных банков федерального уровня, головной офис которого расположен в г. Санкт-Петербурге. С момента основания в 1990 году развитие Банка происходило поступательно в соответствии со становлением финансовой системы нашей страны. В течение почти 30 лет Банк наращивал объемы деятельности, постоянно расширяя круг клиентов и совершенствуя спектр предлагаемых продуктов и услуг.

В настоящее время деятельность Банка направлена на обслуживание крупнейших предприятий в различных регионах Российской Федерации, финансирование ключевых отраслей отечественной экономики, реализацию масштабных инвестиционных проектов. Также Банк предлагает продукты и услуги для частных клиентов на всей территории присутствия. Сегодня в Банке обслуживается 22 тысячи корпоративных и более 600 тысяч частных клиентов.

Банк располагает развитой и разветвленной территориальной сетью, охватывающей Санкт-Петербург, Москву, города Приволжья, Поволжья, Урала и Сибири, а также является одним из немногих банков, работающих в Крыму.