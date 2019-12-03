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Двое маленьких детей госпитализированы с места ДТП в Кузнецке

3 декабря в 14:55 190 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей.

Сигнал об аварии на улице Кирова поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России 2 декабря в 16:25. Напротив дома № 32 дорогу не поделили автомобили «Лада Веста» и Ford Focus.

За рулем отечественного автомобиля находилась 33-летняя женщина, иномаркой управляла 34-летняя женщина.

В результате аварии травмы получили двое маленьких детей, находившиеся в разных машинах. Им потребовалась госпитализация.

В отделе пропаганды регионального управления добавили, что по факту случившегося организована проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.


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