В новогодние каникулы пензенских школьников ждут елки, балы, музеи и спорт

В администрации Пензы обсудили организацию мероприятий в период школьных новогодних праздников, а также налаживание работы с неблагополучными семьями в этот период.

С 23 декабря в школах Пензы начинаются новогодние елки. 27-го числа для старшеклассников устроят новогодние балы.

В январские праздники школьники также не будут предоставлены сами себе: с 3-го числа в образовательных организациях будут проходить дни волейбола, баскетбола, настольного тенниса и аэробики.

«Спортивные залы учебных заведений будут открыты для детей, их родителей и всех жителей микрорайонов», — заявил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Запланированы не только спортивные мероприятия: учащихся будут водить с экскурсиями по музеям и театрам, привлекать к участию в экологических акциях и трудовых десантах.

В период новогодних праздников социальные работники посетят более 200 пензенских семей с детьми, находящихся в опасном положении из-за злоупотребления родителями алкоголя. Также за ними будут следить учителя, в основном, классные руководители.

«В период каникул дети не должны оказаться брошенными. В рейды начинайте выходить уже в декабре, чтобы родители ответственно исполняли свои обязанности», — поручил глава администрации Андрей Лузгин, отметив, что работать нужно со всеми семьями, а не только теми, которые стоят на учете.

Напомним, бесплатные новогодние подарки готовят более 11 тысячам детей.