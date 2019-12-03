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На трассе М-5 в Пензе обустроили новую развязку

3 декабря в 15:30 350 просмотров

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» обустроили новую развязку, благодаря которой транспортные потоки с федеральной автодороги и улицы Островной оказались разведены.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», развязку начали строить в июне. К декабрю на участке выросла эстакада длиной 81 метр, пять примыканий — въезды и выезды с прилегающих территорий на одном уровне. Дорогу довели до параметров I категории: ширина проезжей части — 15 метров, ширина разделительной полосы с осевым ограждением — 5 метров, длина барьерного ограждения — 3 000 погонных метров, фонари растянулись на 2 километра.

Автомобильное движение было открыто в октябре.

Объект вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В рамках него Росавтодор рассчитывает увеличить пропускную способность и скоростной режим на трассах.

Отметим, что раньше на выезде из Пензы в этом месте можно было поворачивать только направо, чтобы доехать до развязки на пересечении с улицей Аустрина. Чтобы не проезжать лишние километры, водители шли на нарушение, создавая аварийные ситуации. В 2017 году здесь произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в 2018-м — столько же. Аварий, которые окончились только механическими повреждениями автомобилей, было намного больше.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Поволжуправтодор»

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