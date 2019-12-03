Зрителей «Культа-тела-4» ждут откровения участников

В Пензе полным ходом идут съемки реалити «Культ-тела-4» (16+). Проект показывают на телеканале «Экспресс», зрителей ждут пять незабываемых выпусков.

Проект о похудении проходит в формате армии. Люди с лишним весом из группы «Спецназ» тренируются в шести фитнес-центрах города и проходят жесткие испытания. Кому удается скинуть килограммы, получают звания. Для выхода в финал за четыре с половиной месяца нужно дослужиться до капитана — сбросить не менее 17% от первоначального веса.

На очереди — шестая серия проекта, в ней курсанты Армии безопасного похудения сдают альтернативные нормы ГТО. Задача при отжиманиях — не угодить лицом в бургер.

В седьмой серии «Спецназ» проходит первое испытание. Будучи привязанными друг к другу, две команды должны перетянуть друг друга и дотянуться до шариков, из которых наставники команды складывают пирамиду по цветам.

В восьмой серии происходит развязка испытания и первый яркий конфликт. Напомним, что все происходящее — реально. Нет никаких актеров и постановочных дублей, кроме построений Армии.

В девятой серии рядового Фокееву жестоко разыгрывают, приглашая на процедуру по «отсасыванию жира».

Десятая — серия слез и откровений. Курсанты Армии раскрываются перед психологом. И говорят правду на камеру. Такое нельзя пропустить!

В каждой серии внимание уделяется тренировкам бойцов, которые можно повторять и дома, и в зале, а также полезной информации о питании, отметили организаторы.