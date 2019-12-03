В Нижнем Ломове водитель ВАЗа сбил женщину

В городе Нижнем Ломове Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Сигнал об аварии на улице Урицкого поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России 2 декабря в 17:35. Напротив дома № 34 по улице Розы Люксембург автомобиль ВАЗ-2115 сбил 41-летнюю женщину. За рулем «пятнадцатой» находился 31-летний мужчина.

В результате аварии пешехода с травмами доставили в больницу. В отделе пропаганды регионального управления сообщили, что по факту случившегося начата проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.