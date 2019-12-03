«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
В Нижнем Ломове водитель ВАЗа сбил женщину
Двое маленьких детей госпитализированы с места ДТП в Кузнецке
В ДТП в Кузнецке пострадал ребенок
Спасатели: В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека
В пензенской ГИБДД прокомментировали ДТП с пешеходом на пр. Победы
Под Сердобском легковушку расплющило о «УАЗик»
В центре Пензы жестко столкнулись два кроссовера
На трассе в Пензенской области легковушка слетела в кювет
В Кузнецке мужчину сбила ГАЗель
В ГИБДД прокомментировали информацию о сбитом на автовокзале пешеходе

Осталась без капота. В центре Пензы жестко столкнулись две иномарки

3 декабря в 15:42 148 просмотров

В Пензе на перекрестке улиц Некрасова и Пушкина днем 3 декабря произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидцы опубликовали фотографии и видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Они уточнили, что машины столкнулись примерно в 14:30.

Судя по кадрам, участниками аварии стали Ford и Volkswagen. Возможно, столкновение было лобовым — у обеих машин разбиты капоты. На ролике видно, что бампер второй иномарки отбросило на середину дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД.

О наличии пострадавших ничего неизвестно, официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, они обращают внимание водителей на то, что из-за снега на дорогах могут возникать заносы, необходимо останавливаться заблаговременно и ехать плавно, без резких поворотов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...