Осталась без капота. В центре Пензы жестко столкнулись две иномарки

В Пензе на перекрестке улиц Некрасова и Пушкина днем 3 декабря произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Очевидцы опубликовали фотографии и видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Они уточнили, что машины столкнулись примерно в 14:30.

Судя по кадрам, участниками аварии стали Ford и Volkswagen. Возможно, столкновение было лобовым — у обеих машин разбиты капоты. На ролике видно, что бампер второй иномарки отбросило на середину дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД.

О наличии пострадавших ничего неизвестно, официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, они обращают внимание водителей на то, что из-за снега на дорогах могут возникать заносы, необходимо останавливаться заблаговременно и ехать плавно, без резких поворотов.