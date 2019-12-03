Мэр Пензы предложил ввести ответственность за нечищеные дороги и тротуары

На аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили работу коммунальных служб по зимнему содержанию дорог. У бригад прибавилось работы после снегопада, а тротуары остаются опасными даже спустя три дня после ледяного дождя.

Мэр Пензы Андрей Лузгин похвалил рабочих за своевременный выход техники и быструю очистку автомагистралей и пешеходной улицы Московской. Однако и претензии к результатам труда нашлись.

«С другой стороны, во дворах и по тротуарам ходить было сложно. Прошел ледяной дождь, затем выпал снег. Щетками смели снег со льда, но вовремя не обработали пешеходные зоны противогололедными материалами», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Выяснилось, что некоторые внутриквартальные территории и улицы частного сектора оказались между зонами ответственности — чистить и обрабатывать их никто не хочет.

«Еще раз вернитесь к этому вопросу, посмотрите, какие дороги не охвачены, чтобы обеспечить их своевременную очистку от снега», — поручил мэр.

По инициативе градоначальника в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка могут внести изменения в части ответственности за их несоблюдение. Ответ по данному вопросу к концу недели подготовит городское управления ЖКХ.