Пензенцы отправили в Китай поезд с маслом на 3 млн долларов. Инфографика

Об отправке 2150 тонн масла в КНР из Пензенской области сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания.
«Считаю это большим событием для региона. Если все будет нормально, у нас появится возможность активно работать с КНР по этому направлению», — отметил он.
По информации регионального минсельхоза, отправка трех партий подсолнечного и распового масел состоялась 29 ноября в рамках нацпроекта «Экспорт агропромышленного комплекса», инициированного президентом России. Масло перевозится в специальных емкостях — флекситанках, каждая из которых вмещает по 21,5 тонн.
В ведомстве отметили, что с августа на экспорт было отправлено четыре партии подсолнечного и распового масел: одна, объемом 1000 тонн, — в Китай, и три партии, общим объемом 1000 тонн, — Европу.
В структуре экспорта наибольшая доля в Пензенской области приходится, в том числе, на растительные масла: по итогам девяти месяцев текущего года рост экспорта данной продукции в сравнении с 2018-м составил 50,2%.