Пензенцы отправили в Китай поезд с маслом на 3 млн долларов. Инфографика

В Пензенской области состоялось важное для экономики региона событие: в Китай был направлен поезд с тремя крупными партиями масла общей стоимостью более 3 млн долларов. Они были объединены в одном международном маршруте из сотни контейнеров, что является уникальным для российско-китайских контейнерных перевозок.

Об отправке 2150 тонн масла в КНР из Пензенской области сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания.

«Считаю это большим событием для региона. Если все будет нормально, у нас появится возможность активно работать с КНР по этому направлению», — отметил он.

По информации регионального минсельхоза, отправка трех партий подсолнечного и распового масел состоялась 29 ноября в рамках нацпроекта «Экспорт агропромышленного комплекса», инициированного президентом России. Масло перевозится в специальных емкостях — флекситанках, каждая из которых вмещает по 21,5 тонн.

В ведомстве отметили, что с августа на экспорт было отправлено четыре партии подсолнечного и распового масел: одна, объемом 1000 тонн, — в Китай, и три партии, общим объемом 1000 тонн, — Европу.

В структуре экспорта наибольшая доля в Пензенской области приходится, в том числе, на растительные масла: по итогам девяти месяцев текущего года рост экспорта данной продукции в сравнении с 2018-м составил 50,2%.