«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 2 декабря
Наши новости
Белозерцев осмотрел предприятие кластерного домостроения в Заречном
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Николай Кузяков: Без поддержки государства невозможно развивать бизнес
В Пензе выберут лучший молодежный проект среди предпринимателей
Пензенцы могут выбрать лучшего народного предпринимателя
Работа фонда «Поручитель» в Пензенской области признана эффективной
В Пензе эксперты определили финалистов премии «Бизнес-Успех»
В Пензе на премии «Бизнес-Успех» выберут лучший муниципалитет
Пензенским бизнесменам расскажут о выходе на электронные площадки
Пензенская область — лидер в ПФО по индексу производства продукции

Для пензенских бизнесменов проведут мастер-классы столичные эксперты

3 декабря в 16:10 64 просмотра

4 декабря в Пензе пройдет межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+). В программе мероприятий запланировано несколько мастер-классов.

В частности, пензенские предприниматели узнают, как бренд влияет на эффективное развитие бизнеса. Данную тему осветит сооснователь и управляющий партнер компании «Неформально», лидер процессов, тренер, консультант Антон Желябин.

Второй мастер-класс посвящен вопросам привлечения грамотных специалистов в штат сотрудников. В качестве спикера приглашен преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и менеджмента международного университета в Москве Дмитрий Поляков.

Все мастер-классы, как и другие мероприятия форума, — бесплатны. Чтобы стать их участником, необходима предварительная регистрация на сайте.

Напомним, 4 декабря пройдет также торжественное награждение победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Лучших по нескольким номинациям выберет экспертное жюри.

Организаторами форума являются Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата России, Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии регионального правительства.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...