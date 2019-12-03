Для пензенских бизнесменов проведут мастер-классы столичные эксперты

4 декабря в Пензе пройдет межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» (18+). В программе мероприятий запланировано несколько мастер-классов.

В частности, пензенские предприниматели узнают, как бренд влияет на эффективное развитие бизнеса. Данную тему осветит сооснователь и управляющий партнер компании «Неформально», лидер процессов, тренер, консультант Антон Желябин.

Второй мастер-класс посвящен вопросам привлечения грамотных специалистов в штат сотрудников. В качестве спикера приглашен преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и менеджмента международного университета в Москве Дмитрий Поляков.

Все мастер-классы, как и другие мероприятия форума, — бесплатны. Чтобы стать их участником, необходима предварительная регистрация на сайте.

Напомним, 4 декабря пройдет также торжественное награждение победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Лучших по нескольким номинациям выберет экспертное жюри.

Организаторами форума являются Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общественная палата России, Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии регионального правительства.